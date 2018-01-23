شركة وطنية كبيرة تنهي العقد التجاري الذي يربطها بإسعد ربراب.

انهت شركة “نفطال” العقد التجاري الذي يربطها بمالك مجمع “اينو” للمواد الغذائية ، اسعد ربراب.

وطلبت الشركة من المجمع اخلاء محلاته الموزعة عبر مختلف محطات الوقود على الطريق السيار شرق-غرب، وذلك بعد رفضها تجديد عقد الاستغلال التجاري المبرم بين الطرفين سنة 2013.

وكان العقد الموقع بين شركة نفطال وصاحب مجمع سيفيتال عبر فرعه “اينو” بقيمة مالية تقدر ب 30 مليون سنتيم عبر المحطة الواحدة.

ويجهل السبب الذي جعل ادارة نفطال ترفض تجديد العقد. لكن معلومات تتحدث عن وجود رجل اعمال اخر نافس ربراب في هذه الصفقة وتمكن فعليا من اختطافها منه.