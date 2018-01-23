وزارة الصحة : الأعوان المضربون في وضعية "إهمال لمنصب العمل"..!

أصدرت المحكمة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر ، أمس الإثنين ، قرارا بـ"عدم شرعية" الإضراب الدوري الذي قررته النقابة الجزائرية لشبه الطبيين ، حسب ما جاء يوم الثلاثاء في بيان لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات.

و أوضح المصدر ذاته أن "المحكمة الادارية أصدرت أمس الاثنين قرارا بحكم استعجالي يقضي بعدم شرعية الاضراب الدوري الذي بادرت به النقابة الجزائرية لشبه الطبيين".

و أشار بيان الوزارة إلى أن الادارة "ملزمة باحترام الأحكام القضائية المنظمة لعلاقات العمل و كذا الأحكام المرتبطة بالقانون العام للوظيف العمومي"، واعتبرت الوزارة بأن كون الأمر يتعلق بإضراب فصلت العدالة "بعدم شرعيته" فإن "المستخدمين الذين يصرحون بأنهم في إضراب و لا يلتحقون بمناصب عملهم هم في الواقع في وضعية إهمال للمنصب ما سيجعلهم يتعرضون لإجراءات إدارية متعددة ، تشمل اقتطاعات غير مسقفة من الراتب".

و جددت وزارة الصحة "استعدادها" للحوار "البناء" داعية إدارة النقابة الجزائرية لشبه الطبيين إلى "الامتثال للقانون و وقف اضرابها غير الشرعي".

و كان عمال السلك شبه الطبي الذين واصلوا أمس الإثنين إضرابهم الدوري (ثلاثة أيام في الأسبوع) للأسبوع الثاني على التوالي ، أين رفعوا إلى الوصاية جملة من المطالب المهنية و الاجتماعية .