طائرة للجوية الجزائرية تعود أدراجها بعد 10 دقائق من إقلاعها...والسبب!

كشف مصدر مطلع من مطار هواري بومدين ، أن طائرة للجوية الجزائرية تعود أدراجها بعد 10 دقائق من إقلاعها.وحسب المصدر أن الطائرة كانت تضمن الرحلة AH1002 نحو مطار شارل دوغول بباريس.

مضيفا أن قائد الطائرة أخبر الركاب أن سرب من الطيور تصادم مع الطائرة.

للإشارة، ودواعي أمنية وإحتياطات السلامة جعلت قائد الطائرة يعود أدراجه.

للتذكير، الطائرة المتجهة نحو مطار شارل دوغول أقلعت في حدود الساعة 7:30.