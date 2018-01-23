شاهد بالفيديو..براهيمي يُكرّم من طرف أطفال مدرسة “بورتو” !

صنع أطفال مدرسة “خولو دينيس” الحدث في التدريبات الصباحية لنادي بورتو، حيث كرموا بعض اللاعبين من بينهم “براهيمي” بأغنية تشجيعية.وجاء في الجزء الخاص بالجزائري: “يراوغ ويسجل أهدافا رائعة، براهيمي أنت الأفضل”.وكان براهيمي قد بادل الأطفال التحية وصنعوا معا أجواء جميلة قبل بداية التدريبات.

وتأتي هذه الزيارة بمثابة دفع معنوي للاعبين خاصة وأنهم مقبلون على مباراة قوية ضد سبورتينغ لشبونة غدا في كأس الرابطة.