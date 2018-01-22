مقتل ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة تقليدية بعين الدفلة

قتل أمس ثلاثة أشخاص في انفجار قنبلة تقليدية الصنع كانت موضوعة بإحدى المسالك الريفية بمرتفعات الونشريس بإقليم بلدية بطحية في ولاية عين الدفلى حيث نقلت جثثهم إلى مستشفى مكور حمو بعاصمة الولاية.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن ثلاث موطنين كانوا على متن سيارة نفعية في رحلة لجني البلوط بالطريق المؤدي إلى منطقة أولاد محمد عندما انفجرت قنبلة كانت مزروعة على حافة الطريق مما أدى إلى مقتلهم على الفور.

وأضافت ذات المصادر أن الضحايا الذين تتراوح أعمارهم ما بين 32 و36 سنة أحدهم ينحدر من منطقة السكارة ببلدية تيبركانين والاثنين الآخرين ينحدران من حي حمام بوطريق ببلدية العطاف.

يذكر أن جنازة الضحايا شيعت اليوم في جو مهيب بمقبرتي سيدي السلطان وسي الديلمي ببلديتي تيبركانين والعطاف على التوالي .