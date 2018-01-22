الجماهير الفلسطينية يرفعون العلم الجزائري لتشجيع فريقهم في كأس الإتحاد الآسيوي

ردت الجماهير الفلسطينية الجميل لنظرائهم من جماهير الاندية الجزائرية، أمسية اليوم، برفعها للعلم الجزائري في لقاء نادي هلال القدس والسويق العماني.لحساب الدور التمهيد من كأس الإتحاد الآسيوي، حيث رفع جمهور القدس علم الجزائر عاليا في مدرجات الملعب.

في رد جميل على ما يقوم به الانصار الجزائريين في مختلف المباريات برفع “تيفوات”، شعارات وأعلام تمجد فلسطين والقدس.