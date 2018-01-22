هذه نسبة تقدّم الأشغال في الملعب الأولمبي بوهران الذي سيحتضن الألعاب المتوسطية العام 2021..
هذه نسبة تقدّم الأشغال في الملعب الأولمبي بوهران الذي سيحتضن الألعاب المتوسطية العام2021..
بلغت نسبة تقدم الأشغال بالملعب الأولمبي بلقايد ببلدية بئر الجير في وهران ، الذي سيحتضن الألعاب المتوسطية 2021 نسبة 80 % ، حسبما علم أمس لدى المدير الولائي للتجهيز.
و أكد السيد مصطفى بنوح خلال زيارة إلى الموقع لوفد من مجلس الأمة برئاسة السيد محمد غرسي مكلف بالإعلام و الشباب و الثقافة بحضور والي وهران و المنتخبين المحليين أنه من المرتقب تسليم المعلب بملحقاته بما في ذلك مركز للتكوين المدمج و موقف للسيارات في سبتمبر 2018.
و فيما يخص الهياكل التكميلية المجاورة للملعب فبلغت الأشغال بها 5 % في حين بلغت الأشغال على مستوى القرية الأولمبية (4.600 غرفة) 60 % استنادا إلى ذات المسؤول.
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