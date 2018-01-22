موقف للسيارات من عدّة طوابق قريبا في الجزائر

في إطار مشروع توسيع شبكاتها وبهدف تلبية حاجيات السكان ستتدعم خطوط النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر قريبا بـ 4 خطوط جديدة للنقل باتجاه محطتي ميترو ساحة الشهداء وعين النعجة، اللتان سيتم افتتاحهما قريبا بعد تمديد شبكة خطوط الميترو، وهذا من أجل تلبية الطلب الكبير للزبائن وتسهيل وصول المواطنين من وإلى المحطتين ، حسبما أفاد به يوم الاثنين مسؤول بمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر " إيتوزا".

وأوضح مدير الاستغلال والتجارة بالمؤسسة السيد اعمر حالي أنه سيتم إستحداث 4 خطوط جديدة وتخصيص 36 حافلة تربط بين عين المالحة -محطة ميترو عين النعجة وكذا بئر خادم محطة ميترو عين النعجة، وحي البدر -بن عمر إلى جانب ساحة الشهداء- محطة التيليفريك بواد قريش، وستدخل هذه الخطوط حيز الخدمة مباشرة بعد إفتتاح محطتي ميترو ساحة الشهداء-عين النعجة.

تمديد 10 خطوط لتسهيل وصول الركاب إلى محطتي الميترو الجديدتين

وأضاف أنه سيتم تمديد قرابة 10 خطوط في إطار ربط مختلف نقاط الخطوط لتسهيل وصول الركاب من و إلى محطتي ميترو عين النعجة وساحة الشهداء على غرار تمديد الخط 76 ليربط محطة ميترو عين النعجة (حي 720 مسكن) ببراقي بواسطة محطة قطار عين النعجة على مسافة تفوق 7 كلم ، و تعديل خط براقي لتتحول نحو بئر خادم عن طريق جسر قسنطينة وصولا إلى محطة ميترو عين النعجة فضلا على تمديد خط الرايس حميدو نحو محطة ميترو ساحة الشهداء .

وأفاد ذات المصدر أن مديرية النقل لولاية الجزائر قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق وتدعيم قرابة 30 خط بصورة تدريجية على مستوى عديد بلديات العاصمة على غرار السحاولة وبئر توتة وخرايسية وغيرها في إطار توسع شبكتها لتغطية الطلبات المتزايدة على النقل خاصة على مستوى التجمعات السكنية الجديدة .

موقف للسيارات من عدّة طوابق قريبا في الأبيار

وفي ذات السياق أشار المتحدث إلى أنه سيتم بعد إستلام قريبا لمشروع موقف السيارات ذي الطوابق على مستوى شاطوناف بالأبيار إطلاق العديد من الخطوط، حيث سيخصص أسفل بناية الموقف الجديد 20 حافلة تضمن النقل نحو كل من بوزريعة وساحة الشهداء والشراقة ودرارية وعين النعجة وبن عمر في إطار إستراتيجية المؤسسة في تدعيم مختلف خطوط النقل الحضري وشبه الحضري بالعاصمة.

كما قامت المؤسسة من جهة أخرى بتعزيز الخطوط المتواجدة بالمنطقة الغربية، على غرار عين بنيان و زرالدة و سطاوالي بشكل معتبر وتنوي إنشاء خطوط جديدة في إطار مشروع توسيع الشبكة بنفس هذه المناطق .