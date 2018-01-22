الوزير طمار يكشف: مرقّون عقاريون يحوّلون أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى

تعرف أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي تأخرا في الإنجاز عبر 46 ولاية، حسبما كشف عنه اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

ولدى إشرافه على تسليم 122 اعتماد للمرقين العقاريين الجدد، أكد طمار أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة اطلاق المشاريع المتأخرة، كما كشف عن إحصاء 270 مرقّ مخل بالتزاماته و 344 ورشة متوقفة.

ومن بين العراقيل المسجّلة ، ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات وتحويل أموال المكتتبين إلى مشاريع أخرى ، إلى جانب مغادرة الورشات ودخول المكتتبين في نزاعات شائكة مع المرقين عبر العدالة ، و مشاكل أخرى متعلقة بتصفية العقار.

من جهة أخرى ، دعا وزير السكن والعمران والمدينة المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018.

وتم احصاء 3508 مرق غير مسجل تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ، حسب ما أوضح الوزير ، الذي شدد على أن أي تخلف عن الإجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل.

و قال وزير السكن لدى إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين الـ 122 الجدد ، أن الصندوق يحصي 5240 مرق عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين الـ 7000 الحائزين على الاعتماد، أي بنسبة بلغت 63 في المائة.

ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف في حيز الدراسة (93 في المائة) وتحصل 3864 ملف على الموافقة ورفض 337 ملف .

وحسب الوزير فإن الـ16 ألف وحدة سكنية التي مازالت في الارضية تتطلب ايجاد حلول لها وانجازها سريعا من طرف المرقين.

7000 مرقّ عقاري لإنجاز سكنات LPA

وبخصوص صيغة السكن الترقوي المدعم LPA المرتقب إطلاقها في وقت قريب ، قال طمار إن برنامج الـ 70 ألف وحدة سكنية التي برمجت في إطار هذه الضيغة ، سيتم إسنادها إلى 7000 مرقّ عقاري سيتم اختيارهم حسب معايير تتعلق بقدرة وكفاءة المرقّين العقاريين.