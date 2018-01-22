رسميا..هذا هو المبلغ الذي تخطط السلطات السعودية لجمعه من معتقلي الفساد

قال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب، أمس الأحد ، إن السلطات السعودية تتوقع "إسترجاع" ما يزيد على 100 مليار دولار في اتفاقات التسوية مع المشتبه بهم في تهم الفساد، الذين تمّ اعتقالهم بفندق الريتز في الرياض.

وأكد النائب العام السعودي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ" الأمريكية،أن المحادثات مع المشتبه بهم في فندق "ريتز كارلتون" في الرياض من المتوقع أن تختتم بنهاية الشهر، وأن الذين لا يتوصلون إلى صفقات سيحالون إلى النيابة العامة.

وقال المسؤول السعودي ، إن السلطات اتفقت بالفعل على رفض التهم الموجهة إلى نحو 90 مشتبها بهم تم الافراج عنهم، وأن حوالى 95 آخرين مازالوا في الفندق، من بينهم خمسة كانوا يدرسون مقترحات التسوية التي قدمت لهم ، وأضاف أن آخرين كانوا يستعرضون الأدلة المقدمة ضدهم.

وأضاف الشيخ سعود المعجب، أن المدفوعات التي سيتم تحصيلها هي عبارة عن "نقود وعقارات وأصول أخرى"، وقال إن عددا قليلا من الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين في الفندق من المحتمل أن يتوصلوا إلى اتفاق مع السلطات.

وألقت السلطات السعودية ، في نوفمبر الماضي، القبض على عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين السابقين، على خلفية تهمة الفساد ، وقبل فترة، أفرجت السلطات عن وزير الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبد الله، الذي يعتبر أكبر شخصية تم احتجازها في "الريتز"، وذلك بعد "تسوية مالية"، لم تذكر قيمتها، كما أفرجت عن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، الذي عاد إلى مجلس الوزراء بصفة وزير دولة، وذلك بعد "ثبوت براءته"، حسب مصادر رسمية سعودية، فيما لا تزال السلطات تحتجز رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، وعددا من رجال الأعمال الآخرين.