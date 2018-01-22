بالفيديو: الوزير مساهل يكشف عن قيمة المساعدات العسكرية الجزائرية للنيجر ومالي.. الجزائر ستترشح لعضوية مجلس الأمن

جدد وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الإثنين ، التأكيد على أن الجزائر ترفض أي محاولات لإقحامها في مكافحة الإرهاب عسكريا في نزاعات المنطقة، مذكرا بجهود الجزائر في دعم دول الجوار في هذا الإطار.

وشدد عبد القادر مساهل ، في تصريح لإذاعة الجزائر ، على أهمية حوار مجموعة 5+5 الذي انعقد أمس الأحد بالجزائر العاصمة ، في ظل التحديات التي تواجهها منطقة الحوض المتوسط لا سيما الهجرة غير الشرعية و الوضع الأمني والخطر الإرهابي فضلا عن أزمات المنطقة وعلى رأسها الوضع في ليبيا ومالي، مؤكدا أن الجزائر على مستوى كبير من اليقظة على حدودها.

وأكد مساهل أن الجزائر تكوّن عددا من عناصر النخبة في مالي والنيجر وعددا من دول المنطقة لمكافحة الإرهاب ، فضلا عن الدعم اللوجيستيكي والمساعدات الانسانية لهاته الدول وهو ما كلف الجزائر ما قيمته 100 مليون دولار خلال العشر سنوات الأخيرة، مجددا رفض الجزائر أن يتم إقحامها في أي تدخل عسكري بالمنطقة .

من جهة أخرى ، كشف مساهل أن الجزائر ستترشح للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن والسلم الدولي ابتداء من 2019، على اعتبار أن العهدة ستتكون حينها من ثلاث سنوات بدلا من سنتين المطبقة حاليا.

وذكر مساهل بتقرير معهد غالوب الذي صنف الجزائر السادسة في قائمة العشرة دول الأكثر أمنا، وهو الإنجاز الذي يعد ثمرة للمصالحة الوطنية للرئيس بوتفليقة الذي تبنى مقاربة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ، أثبتت فعاليتها بدليل العدد القليل من الجزائريين في صفوف تنظيم داعش الإرهابي.