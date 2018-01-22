بالفيديو : طفل مغربي يبهر بعرض رائع لجنة تحكيم برنامج غوت تالنت الإسباني رغم إعاقته

أبهر الطفل حمزة بكاش لجنة تحكيم برنامج “غوت تالنت” في نسخته الإسبانية، من خلال عرض راقص قدمه خلال إحدى الحلقات.

ورغم معاناة الطفل مغربي الاصل من الإعاقة وعدم قدرته على السير، تمكن من الوصول إلى المرحلة الثانية من البرنامج.

وقد نال إعجاب الجهور وأعضاء لجنة التحكيم الذين أثنوا على قدراته، فيما وقف الجميع مصفقين تقديراً له.

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