سجلت المديرية العامة للأمن الوطني 159 قتيلا جراء حوادث مرور مميتة في الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الفارطة.وبحسب بيان صادر عن ذات المصالح، فقد تم تسجيل 3597 حادث مرور عبر الوطن في إقليم إختصاص الشرطةوأضاف ذات البيان، أنه تم تسجيل 4214 جريح نجم عن الحوادث المسجلة، بنسبة 09.54 بالمئة.

وأشار البيان، أن العنصر البشري يبقى المسبب الرئيسي في حوادث المرور تليه المركبات ثم عوامل المناخ وشبكة الطرقات.