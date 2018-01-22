طمار : يحق لمدير السكن تغيير المستفيد من LPA في أجل لا يتعدي 10 أيام

قال وزير السكن،اليوم،إنه يحق لمدير السكن تغيير المستفيد من LPA في تخليه عن سكنه في اجل اقصاه 10ايام،بدلا من المرقي.طمار، قال إن للمواطن حق الدفع اكثر والحصول على تحسينات اكثر بالشقة، مشيرا الى أن الاتفاق يتم بين المواطن المرقي ومدير السكن.وبخصوص إحتمال توقف المشاريع ، أكد الوزير أن الاحتمال غير وارد ،

موضحا أن الاجراءات صارمة في هذا المجال خاصة وأن المستفيد يمر اجباريا على صندوق الوطني لدعم السكن.