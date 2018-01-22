الجزائر توجه رسالة واضحة للزعماء الأوروبيين: لن نحارب "الحراقة" لوحدنا.. ودعمنا لفلسطين مستمر و بكل أشكاله

وجه وزير الشؤون الخارجية رسائل واضحة إلى دول الضفة الشمالية لحوض غرب المتوسط، مفادها أن الجزائر ودول الجنوب لن تقوم بمكافحة ظاهرة الهجرة السرية لوحدها، وشدد على أن "المقاربة الأمنية" لوحدها لن تكفي للتصدي للظاهرة، ما لم ترافقها مقاربة اقتصادية واجتماعية للقضاء على أسبابها.

بدا من الواضح أن وزير الخارجية عبد القادر مساهل كان يخاطب ويوجه رسائله لنظرائه الأوروبيين (فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال، ومالطا)، الأحد، خلال قراءته للكلمة الافتتاحية للاجتماع الوزاري الـ 14 لوزراء خارجية حوار 5+5 بمركز الاتفاقيات بالعاصمة، وبأن مقاربة الدرع الأمني لجنوب المتوسط لحماية دول شماله من المهاجرين، قد أثبتت محدوديتها وانتهت صلاحيتها.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر مساهل إن ظاهرة الهجرة السرية لا بد لها من مقاربة شاملة بين دول غرب حوض المتوسط للتصدي، وشدد على أنه يجب أن تكون مبنية على شراكة اقتصادية بين الضفتين والتضامن واحترام الكرامة الإنسانية.

وأشار عبد القادر مساهل إلى أن الجزائر التي كانت بلد عبور أصبحت اليوم مقصدا للمهاجرين الوافدين إليها من بلدان الساحل المجاورة، ولذلك اقترح الوزير مساهل أنه من مصلحة الجميع الاتفاق على مقاربة مشتركة مبنية على ترقية الشراكة الاقتصادية وعلى التضامن واحترام الكرامة الإنسانية لمواجهة دائمة وفعالة لهذا التحدي المشترك.

واعتبر مساهل أن الهجرة الداخلية التي تعرفها القارة السمراء بسبب الحروب والنزاعات المسلحة، تفوق كثيرا تلك التي تشهدها منطقة الحوض الغربي للبحر المتوسط.

وأكد مساهل على أن "ظاهرة الهجرة تقتضي مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الأمنية للتصدي لشبكات الإجرام المرتبكة بالمتاجرة بالبشر، وأيضا أبعاد التنمية للقضاء على الأسباب الاقتصادية والاجتماعية في ظل احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية والجهوية".

وبخصوص الملف الليبي جدد مساهل التأكيد على رفض دول الحوار 5+5 لأي تدخل أجنبي، مشيرا إلى أن الوضع يستدعي الدعم النشط والبناء لتحقيق أجندة واحدة تكمن في الحل السياسي الشامل والعادل ترعاه الأمم المتحدة بعيدا عن كل تدخل أجنبي، ودعما للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة لوضع حد للأزمة من خلال خطة للانتقال السياسي.

وانتقد مساهل القرار الأمريكي بخصوص القدس الشريف معتبرا أن هذه الخطوة ستزيد من الانسداد في العملية السلمية وتمثل حسبه عائقا جديا أمام إمكانية تحقيق الاستقرار والسلم، ودعا دول حوار الـ 5+5 لغرب المتوسط إلى تجديد الدعم لاحترام القرارات الأممية ذات الصلة والدعوة للوقف الفوري لضم الأراضي المحتلة، وانتهاكات حقوق الإنسان واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".

وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع المغلق لوزراء ذكر وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل أن التحديات التي "نواجهها اليوم تقودنا إلى شراكة حتمية لمواجهة في تسيير المسائل المتعلقة بالإرهاب والعودة محتملة لمقاتلي داعش".

أما وزير أوربا والشؤون الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان فكشف بأن المبادرة ستطلق حوار 5+5 للمالية وآخر لتهيئة الإقليم من دون إعطاء تفاصيل عنها.