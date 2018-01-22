تأخر إنجاز 16 ألف وحدة سكنية و يعود ذلك التأخير إلى تحويل أموال المكتتبين لمشاريع أخرى

تسبّب المرقين العقاريين في تأخر إنجاز 16 ألف وحدة سكنية، وتعود أسباب التأخير إلى تحويل أموال المكتتبين لمشاريع أخرى.قال وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم، إن المرقين العقاريين تسببوا في تأخير 16436 سكن ،وأرجع الوزير أسباب التأخير إلى تحويل أموال المكتتبين لمشاريع اخرى.

ومشيرا الى أن عدد المرقين المخلين بالتزاماتهم يبلغ 270 .