تفكيك عصابة مختصة في تزوير و ترويج العملة النقدية الوطنية بالهاشمية

نجحت عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة الهاشمية في الإطاحة بعصابة مختصة في تزوير وترويج العملة النقدية الوطنية تتكون من ثلاثة أشخاص تترواح اعمارهم بين 30 و 40 سنة ينحدرون من ولاية المدية والبليدة وينشطون عبر عدة ولايات من الوطن.

الإيقاع بعناصر العصابة تمت تباعا بعد توقيف أحدهم بوسط مدينة الهاشمية في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي مزور من العملة الوطنية يقدر ب 20 ألف دج تتكون من 10أوراق من فئة ألفين دج ، ومن خلال التحقيق مع المشتبه ، كشف عن شريكيه الرئيسين واللذين تم تحديد هويتهما ثم تفتيش منزلهما العائلي أين تم توقيفهما متلبسين بحيازة معدات وأجهزة كانوا يستعملونها في عملية تزوير العملة الوطنية وتتمثل في جهاز كمبيوتر وآلة نسخ متطورة.

المتهمون الثلاثة تم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين بسام بعد استكمال كامل إجراءات التحقيق.