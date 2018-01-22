طمار : أكثر من 3 ألاف و 500 مرقي عقار معتمد و غير مسجل بالسجل الوطني للمرقين العقاريين

كشف وزير السكن، اليوم عن وجود أكثر من 3 ألاف و500 مرقي عقار معتمد وغير مسجل بالسجل الوطني للمرقين العقاريين.وقال عبد الوحيد طمار، اليوم إنه يوجد 3 ألاف و 508 مرقي عقاري غير مسجل في السجل الوطني للمرقين العقاريين.و3 ألاف 757 مؤسسة بناء مسجلة في السجل الوطني.

وأشار المسؤول الاول على قطاع السكن بالجزائر إلى وجود 9 ألاف و 748 ملف أودعه المرقين العقاريين من أجل الحصول على الاعتماد من الوزارة،

تم رفض أكثر من 300 ملف حسب تصريحات الوزير.

طمار قال إنه سيتم إنشاء بطاقية وطنية للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.