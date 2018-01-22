بويال: “محرز أفضل بكثير” !
أبدى “كلود بويال” عن سعادته الكبيرة بأداء رياض محرز في الفترة الأخيرة حيث وصف أدائه بالأفضل له منذ سنتين حتى في عام التتويج بلقب البطولة.
وقال بويال: “هل محرز الآن أفضل مما كان عليه في السابق؟ نعم أصبح متكامل”.
وأضاف: “يمكنه المراوغة و التوغل مثلما كان في السابق لكن مع خبرة أكثر ونضج أكبر”.
وتابع: “يمكنه الآن تنسيق اللعب وتغيير طريقة اللعب في المباراة لديه أسلوبين فوق ارضية الميدان وهذا رائع له وللفريق”.
وختم كلامه: “يمكنه تنظيم اللعب وتقديم تمريرات حاسمة، والمراوغة وتسجيل الأهداف، هو لاعب متكامل”.
شارك بتعليقك