بويال: “محرز أفضل بكثير” !

أبدى “كلود بويال” عن سعادته الكبيرة بأداء رياض محرز في الفترة الأخيرة حيث وصف أدائه بالأفضل له منذ سنتين حتى في عام التتويج بلقب البطولة.

وقال بويال: “هل محرز الآن أفضل مما كان عليه في السابق؟ نعم أصبح متكامل”.

وأضاف: “يمكنه المراوغة و التوغل مثلما كان في السابق لكن مع خبرة أكثر ونضج أكبر”.

وتابع: “يمكنه الآن تنسيق اللعب وتغيير طريقة اللعب في المباراة لديه أسلوبين فوق ارضية الميدان وهذا رائع له وللفريق”.

وختم كلامه: “يمكنه تنظيم اللعب وتقديم تمريرات حاسمة، والمراوغة وتسجيل الأهداف، هو لاعب متكامل”.