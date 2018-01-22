هذا هو التاريخ الرسمي للشروع في استقبال ملفات LPA

بعد الانتهاء من دراسة وتحيين آلاف ملفات القديمة

تكليف لجان خاصة بغربلة الملفات الجديدة ووضعها في قوائم وفقا للأولوية

ستشرع مختلف البلديات في استقبال ملفات السكن الترقوي المدعم LPA، يوم 14 مارس المقبل وليس شهر جانفي كما روج له، وذلك بعد الانتهاء من تحيين الملفات القديمة المتواجدة على مستوى البلديات.

وأوضح مصدر مسؤول في تصريح لـ«النهار»، أن إطلاق الصيغة السكنية الجديدة في الوقت الحالي ليس مطروح كما روج له، حيث تلقت المصالح المعنية تعليمات بضرورة إعادة تحيين كل الملفات الخاصة بطالبي السكن في إطار صيغة LSP التي تم تجميدها سنة 2012، وكان آخر عملية لاستقبال الملفات بخصوص هذه الصيغة سنة 2011، وذلك قصد إعطاء كل ذي حق حقه ومعالجة كل الملفات قبل الشروع في استقبال الملفات الجديدة في إطار صيغة LPA .

وقال المصدر الذي أورد الخبر لـ«النهار»، إن عملية دراسة الملفات المتواجدة بالبلديات وتحيينها يتطلب وقت كبيرا، مؤكدا أن يوم 14 مارس سيتم استقبال ملفات طالبي السكن الترقوي المدعم.

كما أكد ذات المتحدث أن التاريخ الذي تم ترويجه يوم 14 جانفى لإيداع الملفات على مستوى مكاتب البلدية غير صحيح، نظرا إلى عدد الملفات المودعة في السنوات الماضية، والتي كلفت الوصاية كل المصالح البلدية بمعالجتها وعدم تجاهلها، وهو الأمر الذي يتطلب وقتا لدراستها.

إلى ذلك، تم تكليف إطارات بمختلف البلديات من أجل استقبال الملفات التي سيتم فيما بعد غربلتها ودراستها، على أن يتم تكليف لجان خاصة فيما بعد بعملية ضبط القوائم الأولية للمستفيدين، حسب الحصة المخصصة لكل ولاية، والتي تقسم على عدد المسجلين أو أصحاب الملفات على مستوى البلديات.

للتذكير، فإن وزير السكن والعمران والمدينة قدم أسعار المساكن، حيث بلغ سعر الشقة LPA صنف 2F بـ250 مليون سنتيم، وسعر شقة صنف F3 يقدر بـ 350 مليون سنتيم، وسعر شقة LPA صنف 4F يقدر بـ 440 مليون سنتيم، أما سعر الشقة LPA في الجنوب والهضاب سيكون أقل من الشمال.