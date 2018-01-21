تغييرات كبيرة في قيادة الدرك الوطني بسطيف

أحيل قائد مجموعة الدرك الوطني بسطيف العقيد عويز حسين على التقاعد و تمّ استخلافه بالمقدم بوطالي القادم من قيادة أركان مجموعة الدرك الوطني بالبليدة ، حسب ما أفادت مصادر لـ"البلاد".

وحسب المصادر ، فإن التغيير في هرم الدرك الوطني بسطيف له علاقة بما حدث يوم الجمعة الماضي ، ويتعلق الأمر بإصابة أكثر من 40 دركي بجروح خلال مسيرة احتجاجية لمتقاعدي الجيش نحو العاصمة.

من جهة أخرى ، تم تحويل قائد أركان المجموعة بالولاية المقدم عساس حسين إلى مجموعة الدرك بالبليدة ، كما تمّ تعيين الرائد خليلي رشيد رئيس مصلحة الأمن العمومي بالمجموعة في منصب رئيس الأركان.

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