بعد الأحداث التي عرفتها احتجاجات معطوبي الجيش

تغييرات كبيرة في قيادة الدرك الوطني بسطيف

تغييرات كبيرة في قيادة الدرك الوطني بسطيف
أحيل قائد مجموعة الدرك الوطني بسطيف العقيد عويز حسين على التقاعد و تمّ استخلافه بالمقدم بوطالي القادم من قيادة أركان مجموعة الدرك الوطني بالبليدة ، حسب ما أفادت مصادر لـ"البلاد".
وحسب المصادر ، فإن التغيير في هرم الدرك الوطني بسطيف له علاقة بما حدث يوم الجمعة الماضي ، ويتعلق الأمر بإصابة أكثر من 40 دركي بجروح خلال مسيرة احتجاجية لمتقاعدي الجيش نحو العاصمة.
من جهة أخرى ، تم تحويل قائد أركان المجموعة بالولاية المقدم عساس حسين إلى مجموعة الدرك بالبليدة ، كما تمّ تعيين الرائد خليلي رشيد رئيس مصلحة الأمن العمومي بالمجموعة في منصب رئيس الأركان.

القراءة من البلاد

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