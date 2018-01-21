انقطاع في التزويد بمياه الشرب بعدة بلديات بالعاصمة يوم الثلاثاء

سيسجل انقطاع في التزويد بمياه الشرب ، يوم الثلاثاء المقبل، بعدد من الأحياء التابعة لخمس بلديات في الجزائر العاصمة ، وذلك بسبب برمجة أشغال صيانة على مستوى محطة ضخ المياه بتيليملي (أعالي العاصمة) ، حسب ما أكده اليوم الأحد بيان شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال).

أوضح المصدر أن أشغال صيانة أنبوب رئيسي لنقل الماء على مستوى محطة ضخ المياه المتواجدة بتيليملي ستجرى يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 23 جانفي 2018، وذلك من الساعة السابعة صباحا 07:00 إلى غاية الثامنة ليلا 20:00 ، ما سيتسبب في قطع التزويد بمياه الشرب على عدد من الاحياء التابعة لخمسة بلديات بقلب العاصمة وهي : بلدية القصبة ، باب الوادي، الجزائر الوسطى، وادي قريش و بولوغين.

و أشار البيان إلى أن انقطاع المياه سيمس عددا من الأحياء و الشوارع كالتالي:

الأحياء التابعة لبلدية القصبة : شارع بن شنب، العرباجي ، سيدي دريس حميدوش، مصطفى لطرش، سيدي عبد الله، الإخوة باشاغا، دبيح شريف، شارع أوسعدي، محمد بن قنيف، سعيد قاضي.

باب الوادي :علي مشكال, تازايرت، أحمد حسينة ، منحدر لوني أرزقي، العقيد لطفي و شارع أوريف.

وادي قريش : مناخ فرنسا، المجموعة 10 ، عسكري حسن ، و حمادي ناصر.

بالجزائر الوسطى : محمد والي، أكلي رحيم طريق دازي ، محمد باحي ، رابح بيساس ، مهدي بن تومرت، أرزقي ياسف ، و شومان دو كاراميل.

و أكدت (سيال) أن الماء سيعود تدريجيا إلى الحنفيات في خلال سهرة نفس اليوم أي الثلاثاء ، و أنها وضعت صهاريج مياه لفائدة المؤسسات العمومية و الاستشفائية ذات الأولية.