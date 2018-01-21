الحراق الجزائري مع إبنته الرضيعة في برشلونة ... شاهد التفاصيل :

نشر الحراق الجزائري بن طيب محمد أب الرضيعة فيديو يظهر فيه وصوله رفقة إبنته إلىبرشلونة.

وأظهر الفيديو الذي نشره بن طيب عبر حسلبه لالرسمي في الفيسبوك رفقة إبنته وإبنه يطمئن أهله على وصوله سالما قائلا” لقد وصلت مع البيبية نتاعي”.

كما بعث من خلال الفيديو رسالة يبين فيها الاسباب التي دفعته للحرقة رغم الخطورة وتحريمها من طرف الائمة .

القراءة من النهار