هذا ما قالته الصحافة الإنجليزية عن رياض محرز بعد هدفه في واتفورد

​حقق فريق ليستر سيتي بالأمس الفوز على نظيره واتفورد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما ضمن لقاءات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي.

وظهر النجم الجزائري رياض محرز بمستوى طيب خلال المباراة واختتمها بتسجيله للهدف الثاني في شباك الضيوف في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ونال محرز اشادة كبيرة من الصحف الإنجليزية الصادرة صباح اليوم الأحد عن اداءه في اللقاء، وجاء أبرز ما كتب عنه كالتالي:

1- صحيفة "ذا صن"

"محرز سجل الهدف الثاني لليستر سيتي وأكد الفوز، لقد كانت مشاهدته يقوم بتلك المهارة ويمر من دفاع واتفورد أمر رائع".

2- صحيفة "صنداي ميل"

"رياض محرز أمن الفوز لليستر سيتي في الوقت المحتسب بدل من الضائع واستمر في سلسلة التسجيل الرائعة أمام واتفورد للمرة الخامسة على التوالي".

3- شبكة "سكاي سبورتس"

"محرز وفاردي قادا الثعالب لتحقيق فوز هام أمام واتفورد، الجزائري أمن الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وسجل هدف رائع".

4- صحيفة "صنداي ميرور"

"محرز وفاردي قادا الثعالب لتحقيق فوز هام أمام واتفورد، الجزائري أمن الفوز في الوقت المحتسب بدل من الضائع، وسجل هدف رائع".

5 - صحيفة "ليستر ميركري" المحلية

"ممتع ومحبط بالتساوي، لكنه أظهر مهارة كبيرة وقدرة رائعة في التحكم بالكرة في لحظة الهدف، كما أنه أنهى الهجمة بمهارة كبيرة وسدد في زاوية صعبة".

جدير بالذكر أن ليستر سيتي بفوزه بالأمس قد وصل للنقطة رقم 34 في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متفوقًا على بيرنلي الذي يعاني من سلسلة نتائج سيئة للغاية.