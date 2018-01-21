مقري: هذا ما كان يخفيه أويحيى عن الجزائريين

قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ، اليوم الأحد ، أن الوزير الأول أحمد أويحيى لم يكن الشخص الذي أخرج الجزائريين مما أسماه الأمين العام للأرندي "وهم البحبوحة المالية" ، وذلك في ردّ على تصريح هذا الأخير في ندوته الصحفية أمس.

وكتب مقري في منشور على صفحته في فيسبوك :"ليس صحيحا أنه ( أويحيى) هو أول من أخرج الجزائريين من وهم البحبوحة المالية" ، مضيفا :" هو الآن كغيره من المسؤولين مضطر للاعتراف بعد ما أصبح الأمر غير قابل للإخفاء".

وتابع مقري :"الجزائريون يعرفون من الشخصيات والأحزاب الذين كانوا سباقين للاهتمام بالشأن الاقتصادي والتنبيه إلى المخاطر الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي كانت تهدد الجزائريين رغم البحبوحة المالية في ذلك الوقت، أما السيد أويحيى فقد كان ينكر علينا ذلك" ، حسبه.

وكشف مقري عن لقاء جرى بينه وبين أويحيى ، عندما قدّم له رئيس حمس مذكرة موسعة لرئيس الجمهورية ، قال إنها " تنبه إلى تلك المخاطر"، مؤكدا أن الوزير الأول كان يدافع عن الوضع الاقتصادي آنذاك "دفاعا قويا".

مقري يدعو إلى فتح الحدود البرية مع المغرب

من جهة أخرى ، دعا رئيس حركة حمس إلى فتح الحدود البرية مع المغرب، معتبرا أن استمرار غلقها يخدم شبكات التهريب وعلى رأسها شبكات تهريب المخدرات.

وقال مقري في منشور لاحق ، إن تهريب المخدرات "صار أداة حرب ضد الجزائر" ، كما تحدث عن تحالف فرنسي- مغربي-خليجي ستكون الجزائر من أكبر ضحاياه ، على حدّ تعبيره، ودعا إلى فتح الحدود البريّة مع البلد الجار ، لتفويت الفرصة على المهرّبين الذين يستغلّون حاجة بعض المواطنين المغاربة إلى استخدام معابر غير شرعية لدخول التراب الجزائري للقيام بأنشطة إجرامية على غرار تهريب المخدرات.

وأكد رئيس حمس أن "فتح الحدود البرية معناه تسهيل المرور عبر معابر حدودية قانونية قليلة ومعلومة لا يختارها المهربون، ويمكن عندئذ الضرب بالحديد والنار كل من يتجاوز الحدود على غير المعابر القانونية"، حسبه.

كما انتقد مقري ما وصفه بـ"مقاربة العداء " لكل المغرب"، التي أكد أنها غير صحيحة، وقال مقري :"الشعب المغربي ليس عدوا لنا ولسنا أعداء له" ، ودعا إلى اتباع مقاربة تجمع بين القوة الناعمة وسياسة حسن الجوار ، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات المتعلقة باتحاد المغرب العربي.