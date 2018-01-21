شاهد الفيديو/ لحظة استقبال وزير الخارجية عبد القادر مساهل لوزير الخارجية المغربي
بهذه الطرقية الأخوية أستقبل اليوم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بعدما تم تداول في الأيام القليلة السابقة خبر مقاطعة المغرب لاجتماع مجموعة 5+5 المنعقد حاليا في الجزائر العاصمة.
واعتبر حضور ناصر بوريطة، اشارة تهدئة بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين عقب تصريحات عبد القادر مساهل حول الخطوط الجوية المغربية.
واعتبر حضور ناصر بوريطة، اشارة تهدئة بعد التوتر الذي عرفته العلاقات بين البلدين عقب تصريحات عبد القادر مساهل حول الخطوط الجوية المغربية.
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