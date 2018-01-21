ولد قدور: تعديل قانون المحروقات ملف ثقيل يتطلب الكثير من الوقت والخبرة

كشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور اليوم الأحد، أن تعديل قانون المحروقات يعد ملفا ثقيلا يتطلب الكثير من الوقت والخبرة.وأضاف في تصريح “لوأج”، أنه يجب إيجاد أشخاص متمكنين لمراجعة قانون المحروقات، “و لا ينبغي أن نخطيء مرة أخرى”.

و أضاف بأن سوناطراك طرف شريك في مراجعة قانون المحروقات التي لازالت قيد الإنجاز.

مشيرا بأنه” نحن نستمع للجميع ونعمل معا في إطار فوج عمل مكون من سوناطراك و الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

بالإضافة إلى وزارة الطاقة للتمكن من الخروج بقانون جديد.

وحول سؤال متعلق بآجال اتمام مشروع التعديل، قال أنه من الصعب التحدث عن اجل لكننا نأمل أن يكون هذا قبل نهاية سنة 2018″.

وبخصوص الجوانب التي سيشملها التعديلي، أكد ولد قدور، “نحن بصدد مراجعة كل الجوانب كالجانب القانوني و التعاقدي.

و جميع ما يخص القانون و ليس فقط الجانب المتعلق بالجباية”.

وتابع أنه ” لا يجب الخروج بقانون غير قابل للتطبيق هذه المرة ينبغي اعداد قانون يجذب الأجانب ويمكنهم من العمل”.