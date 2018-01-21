حقيقة خوصصة اتصالات الجزائر وموبليس !!!

أكّدت وزيرة البريد والإتصالات السلكية واللاّسلكية إيمان هدى فرعون اليوم الأحد أنّ فتح رأسمال مؤسّستي اتصالات الجزائر و موبيليس “مستبعد نهائيا”.

وأبرزت الوزيرة ارتفاع رقم أعمال المؤسّستين بفضل الأرباح التي حققتها في سنة 2017.

وفي تصريح لها عبر الإذاعة الوطنية الثالثة قالت الوزيرة “أنّ فتح رأسمال اتصالات الجزائروموبيليس غير وارد في جدول الأعمال.

وأضافت أنّ ذلك مستبعد نهائيا باعتبار متعاملي الإتصالات العموميين مؤسستين تحققان أرباحا و مداخيل.

مضيفة أنّها مسألة شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص في العديد من الخدمات.