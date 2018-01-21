بالفيديو: كعوان ” ساتل 1″ سيمسح للقنوات الخاصة بالرقمنة

كشف وزير الإتصال جمال كعوان أن قطاعه سيعمل حاليا على تنظيم الصحافة الإلكترونية وفق القوانين المعمول بها.وأكد المسؤول الأوّل عن قطاع الإتصال جمال كعوان خلال زيارته إلى ولاية الجلفة، ” أن الدعم العمومي للصحافة الوطنية لن يتوقف”.

وقال كعوان، أن هناك مستجدات فيما يخص مجال السمعي البصري، خصوصا بعد إطلاق الساتل الجزائري “ألكومسات 1” في الأسابيع الماضية.

مضيفا إلى أن هذا المجال سيسمح للقنوات الخاصة بالرقمنة، وأن سلطة الضبط السمعي البصري هي من ستتكلف بخصوص ملف القنوات الخاصة.

فيما أعلن الوزير ان الوزارة بصدد إتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح مكتب جهوي للتلفزيون الجزائري بالجلفة.