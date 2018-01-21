الإستعداد لضم حديقة التجارب بالحامة للحدائق العالمية

كشف والي ولاية العاصمة، عبد القادر زوخ، أن مصالحه الولائية في تحضير ملف خاص بحديقة التجارب بالحامة لتصنيفها كإرث عالمي.

وقال الوالي على هامش زيارة وفد عن منظمة "اليونسكو" التابعة لهيئة الأمم المتحدة لحديقة الحامة في إطار تنظيم وزارة الثقافة لندوة دولية حول مدينة القصبة العتيقة، أنه سيتم تنظيم ندوة دولية حول هذا المعلم مستقبلا من أجل دعم فرصة الحديقة لتحظى بالمكانة العالمية التي تستحقها.

وأضاف: "تصنيف حديقة التجارب كإرث عالمي يتطلب إجراءات معينة و قد شرعت الولاية "فعليا" في تحضير الملف الخاص بذلك في انتظار عرضه على لجنة وطنية مع تنظيم ندوة دولية مستقبلا لتعزيز و دعم فرصة تصنيفها."

من جهته قال مدير الحديقة، بولحية عبد الكريم، أن كل الظروف تسير لصالح تصنيف الحديقة كإرث عالمي، مذكرا بحصيلة سنة 2017 التي عرفت خلالها الحديقة زيارة ما لا يقل عن 1.8 مليون زائر مقارنة بسنة 2016، حيث استقبلت الحديقة أزيد من 1.4 مليون شخص، فيما سجل توافد ما نحو 18.600 زائر على الحديقة خلال أول أيام السنة الجديدة 2018.

كما عرفت الحديقة السنة الماضية إطلاق مشروع جرد ممتلكاتها الطبيعية بهدف إدراجها مجددا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليا، حيث تم تنصيب مجلس علمي للعمل على إعادة بعث الجرد والتصنيف داخل الحديقة لتثمين مكتسباتها الطبيعية والعمرانية والتاريخية، بالإضافى إلى استرجاع عدد من تماثيل الحديقة الانجليزية بحديقة التجارب بالحامة.

و تم ترميم الحديقة بعد "حالة التشويه والتدهور" الذي وصلت إليه جراء ممارسات غير مسؤولة من قبل مرتاديها خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وشهدت الحديقة في 2017 ولادة اللبؤة "كايلا’’ التي كان لها النصيب الأكبر من الاهتمام من قبل المشرفين على حديقة الحيوانات الملحقة بحديقة التجارب، باعتبار أن ولادة نوع السنوريات في الأقفاص من الأمور قليلة الحدوث.

يذكر أن حديقة التجارب التي أسست سنة 1832 تتربع على مساحة 32 هكتارا وتمت إعادة فتحها للزوار سنة 2009 بعد أشغال إعادة تهيئة و تحديث استمرت مدة خمس سنوات.