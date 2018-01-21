أحياء جامعية تتحول إلى مراكز تجارية وأخرى تنافس أسواق دبي

تسبب تساقط الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين تيزي وزو و البويرة

علي مستوى منطقة اسول بلدية ايت بومهدي.

كما يعرف الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين افرحونان و بلدية الشرفة ولاية البويرة يعرف انسداد

على مستوى قرية تيروردة علي مسافة 100متر بسبب انهيار التربة .