أحياء جامعية تتحول إلى مراكز تجارية وأخرى تنافس أسواق دبي

أحياء جامعية تتحول إلى مراكز تجارية وأخرى تنافس أسواق دبي
 
تسبب تساقط الثلوج في غلق الطريق الوطني رقم 33 في شطره الرابط بين تيزي وزو و البويرة
علي مستوى منطقة اسول بلدية ايت بومهدي.
كما يعرف الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين افرحونان و بلدية الشرفة ولاية البويرة يعرف انسداد
على مستوى قرية تيروردة علي مسافة 100متر بسبب انهيار التربة .

القراءة من الشروق

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