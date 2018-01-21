هل سيقاطع المغرب اجتماع 5+5 الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية؟

أكد مصادر إعلامية أن المغرب قرر تخفيض مستوى تمثيله في الاجتماع الـ14 لوزراء خارجية دول غرب البحر الأبيض المتوسط في إطار حوار 5+5، الذي تستضيفه العاصمة الجزائرية يوم غد الأحد.

وذكرت المصادر أن وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لن يشارك في هذا الاجتماع الذي سيترأسه مناصفة كل من وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ونظيره الفرنسي جون ايف لودريان.

وحسب نفس المصادر فإن هذا القرار تم اتخاذه قبل أسبوعين، وهو بالتالي ليس بالضرورة على علاقة بما قاله الوزير الأول أحمد أويحيي، عندما اتهم ضمنيا المغرب، بـ"الاعتداء على الشعب الجزائري من خلال إغراق البلاد بالمخدرات والكوكايين".

وينتظر أن يمثل المغرب في هذا الاجتماع رفيع المستوى مدير في وزارة الخارجية.

وسيتناول اجتماع 5+5 المقرر الأحد بالجزائر، مسائل التنمية الاقتصادية-الاجتماعية، وتعزيز التعاون في مجال الأمن في مواجهة الأزمات الإقليمية خاصة في ليبيا والساحل.

يذكر أن حوار 5+5 الذي تأسس عام 1990، يضم دول غرب البحر الأبيض المتوسط، وهي الدول الخمسة المشكلة لاتحاد المغرب العربي (الجزائر، والمغرب، وتونس، وليبيا، وموريتانيا) عن الضفة الجنوبية، وايطاليا، وفرنسا، واسبانيا، والبرتغال، ومالطا، عن الضفة الشمالية.