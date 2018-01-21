بيان وزارة الداخلية التونسية: القضاء على إرهابي يحمل الجنسية الجزائرية قريب من زعيم تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي

أسفرت عملية أمنية مساء اليوم السبت بتبادل إطلاق نار بين وحدة مختصة للحرس التونسي ومجموعة إرهابية بالقرب من جبل سمامة من ولاية القصرين،

عن القضاء على عنصر إرهابي خطير، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية التونسية.

وأضاف البيان أنه يرجّح من خلال المعطيات الأولية، أن العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه يحمل الجنسية الجزائرية.

وحسب بيان لوزارة الداخلية التونسية، فإن الإرهابي المقضي عليه، التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993

ويعد من المقربين من زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي .

وأضاف ذات المصدر، أن الإرهابي كان محل تفتيش وكان في مهمة لإعادة تنظيم كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية

بعد الضربات التي وجهتها وحدات الحرس التونسي لأغلب قياداتها .

كما يعتبر نقطة الربط بين تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتنظيم القاعدة بليبيا وكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية

وكان الإرهابي يتردد منذ سنة 2014 على الجماعات الإرهابية المتحصنة في جبال القصرين.

وأضافت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها أنه سيتم التنسيق مع السلطات الجزائرية في هذا الصدد .