السويد ترد على ولد عباس...بعدما صرح أن الجزائر أفضل من السويد، الدنمارك والنرويج !

ردت الصفحة الرسمية لبوابة السويد باللغة العربية على تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والتي أكد فيها أن الجزائر أفضل من دول شمال أوروبا كالسويد، الدنمارك والنرويج في مجال الدعم الإجتماعي، وعلقت الصفحة الرسمية لبوابة السويد بالتويتر على فيديو جمال ولد عباس الذي نشر عبر صفحة "البلاد" الرسمية في الفايسبوك بأن ماقاله الأمين العام للأفالان لا يظهر في الإحصائيات العالمية، وقالت تعليقا على تصريحات ولد عباس: "لا يظهر ذلك في الإحصائيات العالمية".

يذكر أن تصريحات ولد عباس بخصوص هذه القضية أطلقها الجمعة خلال ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب العتيد بالعاصمة.