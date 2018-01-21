رسميا : الشروع في إعداد قائمة المهن الشاقة

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي أن الحكومة ضخت 500 مليار دينار من اجل استعادة التوازنات المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى وجود أكثر من مليون شخص مستفيد من التقاعد النسبي والمسبق من أصل 3.2 مليون متقاعد.

وأوضح، مراد زمالي، لدى إشرافه رفقة وزير الصحة، مختار حسبلاوي، على مراسم تنصيب لجنة إعداد قائمة المهن الشاقة، أن هذه اللجنة تتكون من ممثلين عن وزارتي العمل والصحة والمديرية العامة للوظيفة العمومية والديوان الوطني للإحصائيات، إلى جانب أساتذة ورؤساء مصالح استشفائية جامعية ومختصين في طب العمل وخبراء في المجال يتم تعيينهم من طرف قطاع الضمان الاجتماعي، ستكلف باقتراح قائمة مناصب العمل الشاقة، والفترة الدنيا الواجب قضاؤها في هذه المناصب وكذا المعايير التي تخول الحق في التخفيض من سن التقاعد في هذا الإطار. وأبرز الوزير أن الأمر يتعلق بلجنة قطاعية مشتركة تضم خبراء ستكلف بالقيام بأشغال تقنية وعلمية ستكون مؤهلة لاستشارة القطاعات المعنية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والنقابات المعتمدة للعمال ولأرباب العمل، مذكرا الوزير بالقواعد الكبرى للمنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي التي تغطي كافة الفروع المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل التأمين على المرض, التأمين عن الأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتأمين عن البطالة وعن الوفاة وكذا التقاعد.

وأضاف أن هذه المنظومة تضمن حاليا تغطية اجتماعية واسعة لأكثر من 39 مليون مواطن، إلى جانب الفئات الأخرى، لاسيما المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة، بفضل مساهمة الدولة، وتسمح لأكثر من 3,2 مليون شخص الاستفادة من التقاعد.

وجدد الوزير تأكيده أن المنظومة الوطنية للتأمينات الاجتماعية والتقاعد تعرف صعوبات مالية مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية واقتصادية وديموغرافية ناجمة أساسا عن سخاء هذه المنظومة التي تقدم خدمات واسعة لفائدة عدد كبير من المستفيدين حتى من أولئك الذين لا يساهمون فيها بشكل مباشر

وأشار الوزير إلى أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن يبلغ حاليا أزيد من مليون شخص من مجموع 3,2 مليون مستفيد من صندوق التقاعد وأن قيمة المعاشات في هذا الإطار بلغت قرابة 450 مليار دينار.