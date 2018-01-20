تحضير لملف خاص بحديقة التجارب بالحامة لتصنيفها كإرث عالمي

تشرع اليوم المصالح الولائية للعاصمة في التحضير لملف خاص بحديقة التجارب بالحامة لتصنيفها كإرث عالمي، حسب تصريح لوالي العاصمة عبد القادر زوخ.

وأضاف الوالي، أنه سيتم تنظيم ندوة دولية حول هذا المعلم من أجل دعم فرصة الحديقة لتحظى بالمكانة العالمية التي تستحقها

وأوضح زوخ على هامش زيارة وفد عن منظمة اليونيسكو لحديقة الحامة في إطار تنظيم وزارة الثقافة لندوة دولية حول تصنيف الحديقة كإرث عالمي،

أنّ الأمر يتطلب إجراءات معينة وقد شرعت الولاية في التحضير للملف.

وتجدر الإشارة هنا، أن الحديقة عرفت السنة الماضية إطلاق مشروع جرد ممتلكاتها الطبيعية،

بهدف إدراجها مجددًا ضمن قائمة الحدائق العالمية المعترف بها دوليًا.