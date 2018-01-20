بالفيديو : إستياء مكتتبو 380 سكن من صيغة الترقوي المدعم من تأخر الأشغال بوهران

احتج مكتتبو 380 مسكن من صيغة الترقوي المدعم، اليوم بدائرة أرزيو في وهران، مطالبين الوزارة المعنية بالنظر في اسباب تأخرالأشغال.عبر المحتجون عن استيائهم وتّذمرهم عن التماطل الممارس في انجاز مشاريعهم بهذه الوقفة الإحتجاجية لإيصال صوتهم للسلطات المعنية.

للإشارة، فإن المشروع حددت مدة إنجازه بـ 24 شهر إلاّ انه حاليا يفوق 6 سنوات ولم يعرف سوى 15 بالمئة من نسبة تجسيده.