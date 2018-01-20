استلام ما يقارب 1500 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بوهران

كشف والي ولاية وهران، اليوم السبت، بأنه يرتقب استلام ما يقارب 15.450 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بالولاية خلال السنة الجارية.وقال والي الولاية “مولود شريفي” في منتدى المواطنين المنظم من طرف جريدة “واست تريبين” الصادرة بوهران.

بأنه سيتم استلام ما يقارب 15.450 وحدة سكنية منها 11.500 مسكن اجتماعي ايجاري و2.400 مسكن ترقوي مدعم وأكثر من 2.500 مسكن بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.