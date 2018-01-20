بالفيديو: 11 مليون عانس في الجزائر

انتشرت مؤخرا ظاهرة تأخر الزواج في المجتمع، حيث كشفت إحصائيات عن وجود 11 مليون عانس في الجزائر.

دعت زهرة فاسي محللة اجتماعية نفسانية خلال استضافتها في قناة “النهار” إلى ضرورة تغيير مصطلع “عانس ” أو “بايرة “على النساء المتأخرات في الزواج

لكونه يتنافى مع الانسانية ويؤدي المرأة بشكل كبير.

وأضافت فاسي، أنه من الخطأ إذا وصلت الفتاة لسن 25 سنة فهي عانس، لأن فتاة اليوم ليس كفتاة الستينات أو السبعينات

لأن في هذا الوقت كل الفتيات منشغلات بالدراسة والعمل .

وأوضحت الأخصائية ، أن تأخر المرأة في الزواج يعود لأسباب تخص المرأة وحدها منها نفسية وعضوية وأخرى اجتماعية.

كما أكدت فاسي، أن الإشاعات أسهمت كثيرا في تأخر الزواج في المجتمع الجزائري .

ورفضت الاخصائية، أن يكون تعدد الزوجات حلا للتقليل من هذه الظاهرة التي غزت المجتمع الجزائري

لأن ذالك يؤدي إلى تخريب الاسرة الجزائرية.