سليماني يغيب أمام واتفرورد ومحرز أساسيا

سيغيب الدولي الجزائري إسلام سليماني، عن مباراة فريقه ليسترسيتي، أمسية اليوم، أمام واتفورد، بينما سيدخل رياض محرز هذه المواجهة أساسيا.

وإستبعد مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، من جديد، إسم مهاجم الفريق إسلام سليماني، من قائمة الـ18 لاعبا المعنيين بهذه المباراة.

ويعد إستبعاد سليماني، في هذه المباراة، هو الثاني له على التوالي، في منافسة البطولة، بعد أن غاب عن لقاء تشيلسي.

وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد، من يوم لآخر، إقتراب مغادرت مهاجم الخضر لأسوار ملعب “الكينغ باور”، نحوى أحد الأندية المهتمة بخدماته.

في المقابل، تواجد الدولي الجزائري الآخر رياض محرز، ضمن التشكيلة الأساسية للمدرب كلود بويال، بالنظر لما يقدمه في الآونة الأخيرة.

كما يعد رياض محرز، الشبح الأسود لنادي واتفورد، حيث سجل عليه في أربعة مناسبات، من أصل أربع مواجهات لعبها.