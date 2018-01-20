أويحي يطالب بإعدام تجار المخدرات

دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، السبت، بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات، نظرا لما تخلفه من أثر في أوساط الشباب الجزائري.

وقال أويحيى في ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني لحزبه:"لقد قلت كأمين عام للحزب أنه لو يعود الأمر إلي سأطبق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات".

وأضاف: "إن موضوع المخدرات موجود في الصورة يوميا وأن الحشيش لا يأتي إلى الجزائر من أفغانستان". مشيرا إلى أن "العالم كله يدرك مصدر هذه السموم في شمال إفريقيا".