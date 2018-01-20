الاحداث الفلكية لعام 2018

سيشهد خسوف كلي للقمر يوم 31 يناير يستمر لمدة ثلاث ساعات وثلث، لن يُرى من المملكة المغربية ويُرى من آسيا وأستراليا وأمريكا الشمالية وشمال وشرق أوروبا ,وشمال وشرق أفريقيا، وسيُرى الخسوف بشكل جزئي من بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية ومصر.

و من المنتظر أن يحدث كسوفا جزئيا للشمس يوم 15 فبراير، ويُرى فقط من بعض مناطق جنوب أمريكا الجنوبية والمحيط الهادي.

و سيكون 20 مارس 2018 هو موعد الاعتدال الربيعي في الكرة الأرضية للجزاء الشمالي و الاعتدال الخريفي للجزاء الجنوبي للكرة الأرضية.

كما ستصل الأرض الى أبعد نقطة عم الشمس يوم 3 جويلية خلال دورتها السنوية , كما سوف يحدث من جديد خسوف كبي للقمر ليلة 27 الى 28 جويلية 2018 و سيشاهد جزئيا على المغرب و الجزائر و تونس كما يرى كليا بأغلب الدول العربية و أفريقيا و اوروبا و آسيا و أستراليا.

يوم 11 أوت 2018 سوف يحدث كسوف جزئي للشمس ويُرى فقط من مناطق شمال وشرق أوروبا وشمال وغرب آسيا وشمال أمريكا الشمالية.

23 سبتمبر 2018 سيكون موعد الاعتدال الخريفي للجزء الشمالي للكرة الأرضية و الاعتدال الربيعي للجزء الجنوبي.

22 ديسمبر 2018 سيكون موعد الانقلاب الشتوي للجزاء الشمالي للكرة الأرضية , و الانقلاب الصيفي للجزاء الجنوبي للكرة الأرضية.