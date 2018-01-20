 “حرب الظل”.. الموساد إغتيال 3 ألاف شخص منذ نشأته

كشف الصحفي رونين بيرغمان في كتابه “حرب الظل ” عن قيام جهاز الاستخبارات الاسرائيلي “الموساد ” باغتيال منذ نشأته آلاف الأشخاص.ونقلت مجلة “دير شبيغل” الألمانية اليوم السبت، عن بيرغمان، قوله انه بشكل إجمالي نحن نتحدث عن ما لا يقل عن 3000 شخص.

لم يكن بينهم فقط الأشخاص المستهدفون بل العديد من الأبرياء الذين تواجدوا في الوقت الخطأ في المكان الخطأ”.

وأضاف أن الموساد قتل خلال الانتفاضة الثانية وحدها بين أربعة خمسة أشخاص وكانت أوامر القتل تصدر بحق أعضاء في حماس.

وأوضح أنه تحدث في أبحاثه مع نحو 1000 شخص، بينهم ستة من الرؤساء السابقين للموساد .

وستة من رؤساء الحكومات الصهيونية كإيهود باراك، وإيهود أولمرت ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

ورسميا يسمى الموساد “معهد الاستطلاع والمهام الخاصة”، وتعرض في الماضي إلى انتقادات لطريقة عمله.

حيث قتل عملاء للجهاز بالخطأ سنة 1973 نادلا مغربيا في مدينة ليلهامر النرويجية.

يذكر أن كتاب بيرغمان “حرب الظل، عمليات القتل السرية للموساد” سيبدأ طرحه في الأسواق اعتبارا من يوم الاثنين.