براهيمي :”لم أكن في يومي..”

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بأنه غير راض عن المُستوى الذي قدمه، سهرة الجمعة خلال انتصار “بورتو” الصعب أمام “تونديلا”.

وصرح قائلا للموقع الرسمي للتنانين :”للأسف، إفتقدت للريتم، خاصة وأني عائد مؤخرا من الإصابة، ولكن الأهم تحقق بحصدنا للنقاط الثلاث”.

وواصل :”المُباراة كانت صعبة، وعلينا التحلي بالهدوء والتركيز من هنا فصاعدا، من أجل المُحافظة على الصدارة وفارق النقاط أمام مُنافسينا”.

وأنهى حديثه :”نعلم بأن سبورتينغ لشبونة يترصد تعثراتنا، ولكننا مُطالبون بالتفكير في أنفسنا فقط، وتفادي فرض ضغط سلبي على المجموعة”.