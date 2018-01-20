غوركوف "يحنّ" لأيام الخضر!

اعترف المدرب الفرنسي السابق للمنتخب الوطني لكرة القدم كريستيان غوركوف، بأنه يحنّ لأيام إشرافه على الخضر ، مؤكدا أن علاقة رائعة كانت تجمعه مع اللاعبين خلال فترة إشرافه على الفريق.

وقال غوركوف في لقاء مع موقع "goal" الرياضي في نسخته الفرنسية ، أنه لم يندم مع ذلك على قرار مغادرته للجزائر ، موضحا أن كثيرا من الأمور لم تكن تسير على ما يرام في المنتخب ، وهو ما يجعله يقرر المغادرة في أفريل من سنة 2016.

وكشف المدرب الحالي لفريق ران الفرنسي ،أنه كان يتعرض لتدخلات كثيرة في مجال عمله ، وهو الأمر الذي لايحبذه ،وقال غوركوف:"لا يمكنني العمل ضد ما يمليه عليّ ضميري وهذا ما حدث"، كما أشار غوركوف إلى الصعوبات التي كان يواجهها اللاعبون في الملاعب الإفريقية ، بسبب صعوبة ظروف اللعب هناك ، على حدّ قوله.