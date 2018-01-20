غوركوف يفجر المفاجأة و يكشف الأسرار .. هذا هو سبب رحيلي عن الجزائر !

كشف الناخب الوطني الأسبق “كريستيان غوركوف”، عن الأسباب التي دفعته لرمي المنشفة ومُغادرة الجزائر في أفريل من سنة 2016.

وإتهم التقني الفرنسي، بصفة غير مُباشرة الرئيس السابق للفاف، محمد روراوة وإدارته في دفعه للرحيل، رغم إرتياحه للعمل مع “الخضر”

وصرح المُدرب المُقال مؤخرا من “رين” لموقع “غول” العالمي :”العلاقة مع اللاعبين كانت مميزة جدا، ولكن التدخلات الخارجية كانت تُقلقني”.

وأضاف :”العديد من الأمور لم تكن تسير مثلما كنت أريد، ولكني أؤكد بأني لم أقم بأي شيء عكس إرادتي”.

وشبه ذلك بما حدث له عندما ساءت علاقته مع رئيس “لوريون”، مما أجبره على تغيير الأجواء والتخلي عن منصبه مُكرها.