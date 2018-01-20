أويحيى يهاجم و يتهم شكيب خليل .. هذا ما قال له !!

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،

أن شكيب خليل ناكر للخير وهو أكبر من تولى مهمة الدفاع عليه.وخلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم، ببن عكنون في العاصمة، قال أن “شكيب خليل ناكر للخير وأنا أكبر من دافع عليه”.

وتابع أويحيى قائلا:” يا شكيب خليل سير ياناكر الإحسان ”.

وأضاف رئيس الحكومة أن شكيب خليل مواطن وهو مسؤول عن كلامه.