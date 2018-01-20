خفض سعر إيبيزا الجديدة بـ15 ٪ و تديها في 15 يوم

تم خفض سعرها بـ15 ٪ ..وإطلاق «سيات ليون» و«آرونا» جوان القادم10 مناولين إسبان في الجزائر قريبا لإنتاج قطع الغيارسيشرع مصنع التركيب التابع لمجمع «فولسفاغن» في تسويق مركبتي «آرونا» و«ليون»، بداية من شهر جوان القادم، فيما تعهدت إدارة المصنع بتسليم طلبيات الزبائن في آجال لا تتعدى الخمسة عشر يوما.قال الرئيس المدير العام لمجمع «سوفاك»، مراد عولمي، إن المجمع لا ولن يرفع أسعار منتوجاته من المركبات رغم الارتفاع الذي تعرفه أسعار العملات «اليورو»، مشيرا إلى أن مركبة «سيات إيبيزا» في حلتها الجديدة التي رفِع عنها الستار، أمس، بحضور مدير الشركة بألمانيا.

وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات، تم خفض سعرها بنبسة 15 من المئة مقارنة بالقديمة التي تم إطلاقها شهر جويلية الماضي، وقال: «سعر إيبيزا الجديدة سيتراوح ما بين 219 و279 مليون سنتيم».

وأشار إلى أن المجمع سيطلق منتوجين جديدين شهر جوان القادم من علامة سيات وهما «أرونا» التي عرِض نموذجها الوحيد أمس و«ليون». إلى ذلك، أعلن عولمي عن لقاء كان قد جمعهم بالوزير الأول، أحمد أويحيى، تطرقا خلاله الطرفان إلى عدة ملفات أبرزها الاستراتيجية الصناعية وسوق المناولة.

وأشار في هذا الخصوص إلى وجود زيارة مرتقبة لوفد يتكون من عشرة مناولين إسبان سيزرون الجزائر وسيستثمرون في مجال إنتاج قطع الغيار، حيث خصصت لهم مساحة خمسون هكتارا متواجدة بمحاذاة مصنع سيدي خطاب بولاية غليزان لتجسيد مشروعهم.

وفيما يتعلق بمدى قدرة المصنع الذي دُشِن، يوم السابع والعشرين جويلية، من طرف وزير التجارة وبحضور الرئيس المدير العام لمجمع «فولسفاغن» بألمانيا، للاستجابة إلى طلبات الحكومة الرامية إلى تصنيع مئة وخمسين ألف مركبة في السنة، رد عولمي قائلا: «منذ البداية أكدنا بأن قدرة إنتاجنا بسبعين ألف وحدة ومستعدون لرفعها إلى مئة ألف».