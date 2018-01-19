تأشيرات "شنغن" للبيع بهذا المبلغ!

أوقفت مصالح الأمن منذ يومين كهلا في العقد الرابع من العمر، عن تهمة التزوير واستعمال المزور، والشروع في النصب والاحتيال، بعد انتحاله لصفة موظف بوكالة سياحية "أ.تور"، حتى يتمكن من النصب على المسافرين وبيعهم تأشيرة "شنغن" مزورة، حيث راح ضحيته شاب متهم في ذات القضية، على خلفية ضبطه متلبسا بحيازة جواز سفر به تأشيرة مزورة على مستوى مطار هواري بومدين.

الوقائع حسب ما ورد في الجلسة العلنية أول أمس بمحكمة الجنح في الدار البيضاء، جاءت عقب توقيف المتهم الثاني، وهو بصدد التوجه نحو اسبانيا في رحلة جوية عبر مطار هواري بومدين، وفور اكتشاف حيازته للتأشيرة تم تحويله للتحقيق الأمني قبل إحالته للجهات القضائية، أين صرح المتهم أنه اشترى التأشيرة بمبلغ 35 مليون سنتيم من عند شخص آخر، ويتعلق الأمر بالمتهم الأول، الذي استطاع إيهامه أنه موظف بالوكالة السياحية المذكورة خلال تنقل إليها من أجل اقتناء تذكرة سفر، إذ التقى صدفة بالمتهم الرئيسي المدعو "ح،أ"، وعلى أساس الثقة التي وضعها فيه منحه جواز سفره، خاصة وأنه عرض عليه برنامجا خاصا وتحضيرات الوكالة لسفريات منظمة نحو تونس، تركيا وإسبانيا، في إطار احتفالات رأس السنة، إلى جانب ذلك، أبلغه أنه يمكن أن يسافر لوحده وسيحصل على المساعدة من طرف شخص خلال مروره بالمطار، ومنحه رقم هاتف المعني، غير أن أعوان الجمارك اكتشفوا الأمر وأحبطوا سفره، ليطالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع مليوني سنتيم غرامة مالية.