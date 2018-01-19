وفاة الداعية سلمان العودة في سجن الرياض

أعلن المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون، المقدم عبد الله الحربي قبل قليل في تصريح صحفي وفاة الداعية الشيخ الدكتور سلمان العودة بأحد مستشفيات العاصمة السعودية "الرياض" وذلك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للسجون، المقدم عبدالله الحربي، في اتصال هاتفي أن الشيخ سلمان العودة تعرض لأزمة قلبية، مما استدعى عرضه على طبيب السجن.

يذكر أن السلطات السعودية كانت قد اعتقلت سلمان العودة في الـ10 سبتمبر/أيلول، بعد انتقادات لاذعة له من كتاب وإعلاميين سعوديين اتهموه بالانحياز إلى قطر في الأزمة الخليجية الحالية عبر تصريحات أدلى بها من حسابه في تويتر.

وتعرض العودة، وهو عضو في مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي تصنفه الرياض في خانة الإرهاب عدة مرات للاعتقال منذ تسعينيات القرن الماضي، نتيجة لانتقاده تحالف السعودية مع الولايات المتحدة وقمع حرية الرأي في البلاد.

وسلمان بن فهد بن عبد الله العودة الجبري الخالدي من مواليد 14 ديسمبر 1956، داعية إسلامي، وعالم دين، ومفكر سعودي، ومقدم برامج تلفزيونية ولد في جمادى الأولى 1376 هـ في قرية البصر الصغيرة الواقعة غرب مدينة بريدة في منطقة القصيم يرجع نسبه إلى قبيلة بني خالد، حاصل على ماجستير في السُّنة في موضوع"الغربة وأحكامها"، ودكتوراه في السُّنة في شرح بلوغ المرام/ كتاب الطهارة)، كان من أبرز ما كان يطلق عليهم مشايخ الصحوة في الثمانينات والتسعينات.